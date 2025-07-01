Самарской области состоится интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025

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С 7 по 13 июля 2025 года на турбазе ПГУТИ «Озерки» в Самарской области пройдет XIII ежегодный тренинг-интенсив VSFI — уникальное по своему формату мероприятие, посвященное системному администрированию и основам DevOps.

Более 100 студентов, начинающих специалистов и экспертов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар, Самары и других городов России примут участие в практических мастер-классах, хакатонах и соревнованиях.

Программа VSFI 2025

Доклады и воркшопы по современным DevOps-практикам, администрированию и эксплуатации инфраструктуры.

Практика работы с ключевыми инструментами: Docker, Linux, CI/CD, Prometheus, Grafana, Loki и др.

Соревнования – участникам предстоит развернуть и защитить работающую инфраструктуру в полевых условиях.

Главный приз – традиционный шаманский бубен , символ мастерства системного администратора.

Нетворкинг с ведущими экспертами IT-компаний, интеллектуальные и спортивные активности.

Почему это важно?

VSFI дает практические навыки, необходимые для старта карьеры в IT:

✔ Работа с облачными и DevOps-технологиями.

✔ Опыт решения реальных задач в команде.

✔ Возможность проявить себя перед потенциальными работодателями.

Организаторы

Мероприятие проводится командой VolgaCTF при поддержке Министерства цифрового развития и связи Самарской области, ПГУТИ, Самарского университета.