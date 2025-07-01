Самарской области состоится интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025

С 7 по 13 июля 2025 года на турбазе ПГУТИ «Озерки» в Самарской области пройдет XIII ежегодный тренинг-интенсив VSFI — уникальное по своему формату мероприятие, посвященное системному администрированию и основам DevOps.
Более 100 студентов, начинающих специалистов и экспертов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар, Самары и других городов России примут участие в практических мастер-классах, хакатонах и соревнованиях.
VSFI дает практические навыки, необходимые для старта карьеры в IT:
✔ Работа с облачными и DevOps-технологиями.
✔ Опыт решения реальных задач в команде.
✔ Возможность проявить себя перед потенциальными работодателями.
Организаторы
Мероприятие проводится командой VolgaCTF при поддержке Министерства цифрового развития и связи Самарской области, ПГУТИ, Самарского университета.