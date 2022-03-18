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Самарской области на поддержку занятости людей из федерального бюджета выделят 700 млн рублей

18 марта 2022 14:23
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Выделенные средства пойдут на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут сегодня остаться без работы.

Самарской области на поддержку занятости людей, находящихся под риском увольнения, из федерального бюджета выделят 700 млн рублей. Всего на эти цели Правительство страны направит регионам 40 млрд рублей.

Выделенные средства пойдут на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут сегодня остаться без работы. Помимо этого, средства из федерального бюджета будут направлены на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости.

Также деньги пойдут на дополнительное профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Это позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано, и повысить свою конкурентоспособность.

Всего мерами поддержки планируется охватить не менее 12 тысяч человек. При этом по мере расходования выделенных средств из федерального бюджета планируется выделение второго транша.

Вопрос по сохранению стабильной ситуации на рынке труда находится сегодня на особом контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Эффективность экономической политики подтверждается высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Дважды Президент страны отмечал нашу динамику по инвестиционной политике. Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период», – отметил ранее Дмитрий Азаров.

Сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7%. На учете в службе занятости стоит чуть более 11 500 человек. А количество свободных вакансий почти в 4 раза больше – около 42 000.

Сейчас в Самарской области утвержден межведомственный План мероприятий по сохранению занятости в условиях действий санкционных мер на 2022 год. План был разработан в соответствии с постановленной Правительством Российской Федерации задачей по обеспечению устойчивости экономики.

Ситуацию на рынке труда в Самарской области в ежедневном режиме отслеживает региональный минтруд: «Помимо сведений о вакансиях и режимах неполной занятости, которые представляются предприятиями в федеральную государственную информационную систему «Работа в России», мы ведем мониторинг СМИ и социальных сетей, в том числе официальных и неофициальных публичных сообществ. По итогам мониторинга мы направляем письма с предостережениями о необходимости соблюдения трудового законодательства и прав работников предприятий, в том числе – с иностранным капиталом», - подчеркивает министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Разработанный План мероприятий по сохранению занятости в условиях действий санкционных мер позволит максимально оперативно запустить в Самарской области дополнительные механизмы по дальнейшему сохранению стабильной ситуации на рынке труда.

Документ предполагает оказание содействия в трудоустройстве безработным и ищущим работу людям, обратившимся в службу занятости. Также в нем учтены меры, направленные на повышение занятости молодежи, на легализацию неформальной занятости.
В рамках реализации разработанного плана помощь в трудоустройстве смогут получить более 150 тысяч жителей губернии.

 

Фото:   правительство СО

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