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«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок

16 мая 2024 15:18
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В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века.

В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

17 мая 2024 года в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва (г.Самара ул.Молодогвардейская, д.151) состоится научно-практическая конференция с участием историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Республик Болгария, Сербии и Румынии. Начало в 12:00.

Трансляцию конференции, а также запись в повторе, можно посмотреть в официальной группе ВКонтакте регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области по ссылке: https://vk.com/wall-220368221_326

Также 18 мая 2024 года состоится VI Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя» (г.Самара, Волжский пр., 1 корпус 1). В рамках фестиваля пройдёт торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Мероприятие продолжит церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада. Начало фестиваля в 12:00.

В 13:00 в Струковском саду (г.Самара, ул.Красноармейская, д.2а) состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя». В рамках церемонии пройдёт торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные деятели, члены исторических клубов из разных регионов Российской Федерации, российские писатели и поэты, режиссёры, сценаристы, кинематографисты, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

В течение всего дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок, среди которых воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также отражающие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.

 

Фото предоставлено региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, оргкомитетом Международного фестиваля «Самарское Знамя».

Теги: Самара

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