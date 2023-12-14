«Самарское речное пассажирское предприятие»: с 15 декабря возобновляется переправа до Рождествено

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ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает о возобновлении с 15 декабря 2023 года перевозок по маршруту Самара (Речной вокзал) - Рождествено.

Учитывая сложную гидрометеорологическую и ледовую обстановку, первое отправление из Самары (Речной вокзал) запланировано на 11:00 часов с использованием судов малой вместимости типа «Славир».

При планировании поездок пассажиров просят учитывать возможные изменения графика работы. Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте и в социальных сетях организации, а также по телефонам: 8-917-011-42-21 и 8 (846) 222-93-37.