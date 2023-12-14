Я нашел ошибку
Главные новости:
Мать военнослужащей обратилась на прямую линию Президента.
Дмитрий Азаров поблагодарил мать Юлии Березы за воспитание дочери
Дмитрий Азаров прокомментировал итоги общения Президента Владимира Путина с гражданами РФ.
Дмитрий Азаров сообщил, что все вопросы самарцев, поступившие на прямую линию с Президентом, будут отработаны
Первое отправление из Самары запланировано на 11:00 часов с использованием судов малой вместимости типа «Славир».
«Самарское речное пассажирское предприятие»: с 15 декабря возобновляется переправа до Рождествено
Президент Владимир Путин ответил на вопрос «цифрового двойника»
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с обмелением Волги
Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях.
Для учеников 5-8 классов образовательного центра «Южный город» провели урок безопасности
Мероприятие состоится 10 февраля 2024 года.
На Госуслугах открылась регистрация на «Лыжню России»
Яйца используются в производстве препаратов.
Путин: проблемы с производством вакцины от кори связаны с нехваткой яиц
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.89
-0.33
EUR 96.95
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Самарское речное пассажирское предприятие»: с 15 декабря возобновляется переправа до Рождествено

14 декабря 2023 19:03
77
Первое отправление из Самары запланировано на 11:00 часов с использованием судов малой вместимости типа «Славир».

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает о возобновлении  с 15 декабря 2023 года перевозок по маршруту Самара (Речной вокзал) -  Рождествено.

Учитывая сложную гидрометеорологическую и ледовую обстановку, первое отправление из Самары (Речной вокзал) запланировано на 11:00 часов с использованием судов малой вместимости типа «Славир».

При планировании поездок пассажиров просят учитывать возможные изменения графика работы. Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте и в социальных сетях организации, а также по телефонам: 8-917-011-42-21 и 8 (846) 222-93-37.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
264
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
248
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
502
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
509
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
540
Весь список