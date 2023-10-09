Самарское Отделение СФР и Уполномоченный по правам ребенка в регионе подписали соглашение о сотрудничестве

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9 октября состоялась рабочая встреча управляющего Отделением Социального фонда России по Самарской области Елены Кривошеевой и Уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Николаевой, в ходе которой было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество и взаимодействие в целях качественной и оперативной отработки обращений граждан по вопросам защиты прав и интересов детей. Наметились планы на проведение совместных тематических приёмов, круглых столов по решению вопросов социального и пенсионного обеспечения.

«Это не начало работы, это продолжение – оперативное, эффективное взаимодействие и адресная помощь заявителям. У Фонда широкий функционал, и он с ним успешно справляется. Государство оказывает поддержку населению в виде социальных пособий, выплат и наша совместная первоочередная задача – это просвещение и информирование, чтобы граждане знали о своих правах и возможностях, своевременно подавали заявления, знали службы, в которые можно обратится при возникновении трудностей. По итогам встречи договорились о совместных информационных проектах, целевых приемах граждан, об адресной отработке обращений семей с детьми», - отметила Юлия Николаева.

«Данное соглашение предполагает объединение усилий для более эффективной реализации нашей общей задачи - соблюдения и защиты прав, свобод, законных интересов ребенка в области пенсионного и социального обеспечения с привлечением имеющихся у обеих сторон организационных, информационных и правовых ресурсов», — подытожила Елена Кривошеева.

Фото предоставлено отделением СФР по Самарской области