Самарским школьникам вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

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30 самарских школьников получили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!».

В четверг, 8 февраля, в Самаре, как и в других населенных пунктах Самарской области состоялось торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Данная программа реализуется Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке Министерства внутренних дел РФ.

Паспорта из рук глав городов и районов, руководителей ведомств, начальников отделений по вопросам миграции отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации в торжественной обстановке получают ребята, которые имеют значительные достижения в учебе и спорте, активно занимаются научной и творческой деятельностью и радуют своими успехами родителей и учителей.

В Самаре первый главный документ передали в торжественной обстановке 30 подросткам. Паспорта вручила руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

«Получение паспорта – значимое событие для любого подростка, поскольку этот документ подтверждает не только личность человека, но и факт гражданства страны, напоминает каждому о необходимости соблюдения Конституции, российских законов и норм жизни. Для молодых людей вручение паспорта – это шаг в сторону взросления, он побуждает их задуматься о смысле жизни, своем месте в ней, лучше понять себя и свои устремления. Важно, чтобы у юных самарцев остались яркие воспоминания о получении главного документа, и я поздравляю их с этой вехой», – подчеркнула Ирина Коковина.

Первое в этом году торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» состоялось в 26 городах и районах Самарской области. Во время мероприятия школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине.

«Патриотическая программа «Мы – граждане России!» в 2024 году будет проводится каждый месяц. Всего в течение года свой первый паспорт получат более 6000 юных граждан Самарской области. Церемония торжественного вручения паспорта — важное событие для каждого юного гражданина, которое он будет помнить всю жизнь. Получая главный документ, маленькие граждане осознают себя частью великой страны», — прокомментировала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Самарской области Кристина Гнатюк, сообщает пресс-служба администрации Самары.