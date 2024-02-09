Самарским школьникам вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
По его словам, во всех крупах есть полезные для организма, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, вещества: минералы и микроэлементы, которые растения впитали из почвы.
Профессор рассказал о пользе каш
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.
В Самаре прошла церемония открытия Года семьи
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Произошло столкновение семи автомобилей.
20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
В минздраве СО состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия региона с Фондом «Круг добра»
За звание сильнейших в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.
В Самаре пройдут финальные игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Тюмени на лыжной трассе "Жемчужина Сибири" проходят соревнования по лыжным гонкам, в которых принимают участие спортсмены из Самарской области.
9 февраля стартовала Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта
С 9 по 25 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания.
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает удобное время для посещения офисов обслуживания компании
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
0.11
EUR 98.35
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарским школьникам вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

9 февраля 2024 15:56
293
Во время мероприятия школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине.

30 самарских школьников получили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!».

В четверг, 8 февраля, в Самаре, как и в других населенных пунктах Самарской области состоялось торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Данная программа реализуется Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке Министерства внутренних дел РФ.

Паспорта из рук глав городов и районов, руководителей ведомств, начальников отделений по вопросам миграции отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации в торжественной обстановке получают ребята, которые имеют значительные достижения в учебе и спорте, активно занимаются научной и творческой деятельностью и радуют своими успехами родителей и учителей.

В Самаре первый главный документ передали в торжественной обстановке 30 подросткам. Паспорта вручила  руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

«Получение паспорта – значимое событие для любого подростка, поскольку этот документ подтверждает не только личность человека, но и факт гражданства страны, напоминает каждому о необходимости соблюдения Конституции, российских законов и норм жизни. Для молодых людей вручение паспорта – это шаг в сторону взросления, он побуждает их задуматься о смысле жизни, своем месте в ней, лучше понять себя и свои устремления. Важно, чтобы у юных самарцев остались яркие воспоминания о получении главного документа, и я поздравляю их с этой вехой», – подчеркнула Ирина Коковина.

Первое в этом году торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» состоялось в 26 городах и районах Самарской области. Во время мероприятия школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине.

«Патриотическая программа «Мы – граждане России!» в 2024 году будет проводится каждый месяц. Всего в течение года свой первый паспорт получат более 6000 юных граждан Самарской области. Церемония торжественного вручения паспорта — важное событие для каждого юного гражданина, которое он будет помнить всю жизнь. Получая главный документ, маленькие граждане осознают себя частью великой страны», — прокомментировала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Самарской области Кристина Гнатюк, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.
09 февраля 2024, 20:40
В Самаре прошла церемония открытия Года семьи
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь. Общество
119
Произошло столкновение семи автомобилей.
09 февраля 2024, 19:42
20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП
Произошло столкновение семи автомобилей. Происшествия
173
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
09 февраля 2024, 19:29
В минздраве СО состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия региона с Фондом «Круг добра»
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Здравоохранение
160
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
640
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
600
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
1217
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
435
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
375
Весь список