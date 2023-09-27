Самарским школьникам показали, как растёт виноград в условиях Среднего Поволжья 

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Старшеклассники областных школ стали участниками профориентационного тура федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Экскурсия прошла в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Кинельского района, где подростки увидели, как выращивают виноград.

Профориентационные экскурсии – одно из самых популярных направлений партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области. И это неслучайно – возможность своими глазами увидеть нюансы той или иной профессии помогает подросткам лучше понять, подойдёт ли это направление деятельности им в дальнейшем. И если ребята из села Сколково с работой на земле знакомы не понаслышке, то для учеников школы областного центра этот день принёс много открытий. Классный руководитель отметила, что желающих поехать на виноградники было много, никого уговаривать не пришлось.

«Я поступать хочу на экологическое направление в технический университет Самары, – поделилась одна из самарских школьниц. – Сегодня увидела, как можно получать и большие урожаи, и прибыль, и удовольствие от профессии, при этом не наносить ущерб природе, земле, на которой все это растёт. Еще раз убедилась, что знание экологических основ обязательно для современного человека».

Как растёт виноград в условиях Среднего Поволжья, школьникам рассказал руководитель КФХ Виктор Климанов. После краткой теории аграрий сразу перешёл к практике, вручил ребятам секаторы и показал, как правильно обрезать тяжелые гроздья: «Вот казалось бы, всего лишь экскурсия. Но ребята сами, пусть ненадолго, но все же побывали на виноградниках не просто в качестве наблюдателей, но поработали руками. А это важно. Может, именно эта поездка поможет некоторым из них заинтересоваться сложной, но очень важной работой на земле».

Виноградарством Виктор Климанов занимается больше 20 лет. Южную ягоду выращивает на плантациях площадью 6 га. Сейчас у него в ассортименте более полутора сотен сортов, в том числе несколько собственных. Сельхозпроизводитель поделился с ребятами не только профессиональными секретами, но и подчеркнул, что любое большое дело начинается с большого желания и уверенности в собственных силах.

Эта экскурсия – уже вторая по счёту в рамках проекта. В первый раз школьники познакомились с работой служб железнодорожного транспорта. После посещения виноградников ребята попробовали на вкус новый урожай и побывали на небольшой животноводческой ферме, где выращивают индюшек и кабанов.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» – часть большого направления народной программы партии, посвящённого трудоустройству. Специалисты цифровых карьерных центров помогают всем желающим с профориентацией, оказывают правовые консультации в сфере занятости. В Самарском регионе в рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодёжи по предприятиям самых разных отраслей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"