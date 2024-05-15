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Самарским выпускникам-одиннадцатиклассникам вручили сертификаты на получение единовременного пособия

15 мая 2024 15:23
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В этом году его получат 49 выпускников.

В Международный день семьи Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с выпускниками школ города из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Десять школьников, которые показали наилучшие результаты в учебе, спорте, принимали активное участие в общественной жизни школы, были приглашены в Администрацию города. В торжественной обстановке им вручили сертификаты на единовременное пособие и памятные подарки.

«Сегодня мы вновь собрались в этом зале на нашем ежегодном награждении лучших выпускников. Эти молодые и одухотворенные ребята уже совсем скоро будут заниматься развитием города и страны в целом. Вы закончили школу, и это только первый шаг. Впереди вас ждут новые победы и достижения. Хочу искренне вам пожелать успехов», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В настоящее время на территории города в замещающих семьях воспитываются 1860 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выпускникам школ из этой категории выплачивается единовременное пособие. В этом году его получат 49 выпускников, всего с 2010 года данная выплата предоставлена 847 детям.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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