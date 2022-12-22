Самарским военнослужащим вручили новогодние подарки от губернатора

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В санатории "Волга", где проходят реабилитацию раненые участники специальной военной операции, прошел праздник для военнослужащих и членов их семей.

Поздравления и подарки от имени главы региона Дмитрия Азарова бойцам передал заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.



Праздник провели в рамках областной новогодней акции. На сцене Дома культуры санатория "Волга" выступили известные самарские коллективы, а каждый военнослужащий получил подарок. Александр Живайкин зачитал нашим бойцам поздравительный адрес от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"2022 год стал серьезным испытанием для всего нашего общества, мы столкнулись с беспрецедентными угрозами и вызовами, что потребовало максимального напряжения сил, осознания высочайшей ответственности каждого из нас за судьбу Родины и необходимости внести свой личный вклад в защиту, развитие и процветание нашей страны, - отметил глава региона. - Сегодня наши земляки выполняют свой долг по защите Родины. Мы гордимся их мужеством, готовностью с оружием в руках отстаивать свободу и независимость России. Уверен, что наша сплоченность и усилия, предпринимаемые для достижения победы, позволят нам скорее вернуться к мирной жизни".

Такое внимание, говорит один из военнослужащих, очень важно. Сладкие подарки стали для бойцов приятным сюрпризом.

"Я нахожусь здесь вторую неделю. Был ранен, после лечения меня отправили сюда на реабилитацию, курс продлится 21 день, - рассказал он. – Здесь проводят все необходимые процедуры, чувствую себя прекрасно. Почти каждый день для нас организуют какие-нибудь мероприятия. Нам очень нравится и мы благодарны за то, что для нас делают".

В санатории помогают не только долечить травмы, но и, что особенно важно, восстановиться морально.



Военнослужащих, которые вернулись из зоны спецоперации без ранений, также направляют сюда именно для психологической реабилитации. Для этого созданы все условия – есть специалисты и самое современное оборудование для психической разгрузки. И такие встречи также становятся частью процесса возвращения к мирной жизни.

Фото: Андрей Савельев