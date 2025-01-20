Самарским Росреестром зафиксирован скачок зарегистрированных прав на первичное жилье

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Рекордное количество заявлений на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства от застройщиков поступило в Управление Росреестра по Самарской области в 4 квартале 2024 года. Наибольшего значения показатель достиг в декабре - 903 заявления, что составляет четверть от годового объема.

Напоминаем, что после окончания строительства многоквартирного дома, застройщик имеет право подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности от лица участника долевого строительства без доверенности, тем самым упрощая процедуру оформления документов и экономя время граждан.

Такой возможностью активно пользуются застройщики Самарской области, прочно занимая 1 место в Приволжском федеральном округе и 6 место в Российской Федерации по количеству таких обращений в Росреестр.