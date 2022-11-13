Самарским детям пообещали подарки на Новый год

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Появились подробности об организации новогодних празднеств для детей Самарской области. Об этом рассказал губернатор Димитрий Азаров во время программы «Главная тема» телеканала «ГТРК Самара».

— Новый год пройдет в особом режиме. Но мы не имеем права лишить праздника детей. Поэтому будут детские елки, детские подарки. Будет елка на площади Куйбышева. Да, не будет веселья масштабного. Но каждая семья сможет привести ребенка, подарить ему сказку, и этот юный гражданин сможет загадать желание заветное, — сообщил Дмитрий Азаров.

Пояснения по всем вопросам касаемо празднования Нового года в области потребовались на фоне информации об отмене массовых гуляний в Самарской области из-за спецоперации на Украине.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, отмечать праздник в регионе будут в особом режиме. Но атрибуты Нового года будут. В частности, на площади Куйбышева в Самаре по традиции установят елку.

Также власти планируют традиционно украсить новогодней иллюминацией весь город. Однако покупать какие-либо новые элементы декора не будут из соображений экономии, пишет 63.ру.