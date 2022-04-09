Самарский зоопарк разместят ближе к Южному городу

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Стала известна точная локация, на которой планируют разместить зверей самарского зоопарка.

Участок находится в микрорайоне Южный город, в сельском поселении Лопатино. Территория подходит под все необходимые требования: имеет достаточную площадь для комфортного размещения животных, хорошую транспортную доступность, возможность быстрого подвода инженерных коммуникаций, что значительно сокращает сроки реализации проекта. Об этом говорится в ответе Минкульта Самарской области на запрос редакции 63.RU.

Первый этап строительства планируется в 2022 году.

Создать новый зоопарк решили после того, как Счетная палата обнаружила нарушения законодательства: вольеры некоторых зверей оказались слишком маленькими.

На имеющейся территории зоопарка в 0,58 гектара постройка новых или модернизация старых вольеров для приведения их в соответствие с нормативами невозможна. Поэтому животных перевезут на новое место.

— Уже в 2022 году на новой территории зоопарка будут размещены крупные хищники и приматы. У них будут новые, просторные вольеры, соответствующие текущим требованиям законодательства. Очень надеюсь, что в конце 2022 года новый зоопарк примет своих первых посетителей. Сейчас мы активно работаем над решением этой задачи, — сообщила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Общая площадь будущего зоопарка составит 18 гектаров.