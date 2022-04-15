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21 апреля в 18.00 Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий.

Новая, актуальная в сезон поездок "на природу" тема про клещевой энцефалит и мышиную лихорадку. Гости узнают, как обезопасить себя от этих заболеваний, что делать если клещ всё-таки укусил, и куда обращаться за помощью. Рассказывать будет биолог отдела особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Назарбай Наушеев.

Лекция "Посещаем природу без боязни: клещевой энцефалит, мышиная лихорадка и другие природноочаговые инфекции" - это ваша возможность узнать самое главное от настоящего знатока своего дела, человека, который каждый день работает с особо опасными инфекциями.



Стоимость - 300 рублей, студентам биологических факультетов - бесплатно.

Просим записываться на лекции Эко-лектория "30 шагов к природе" заранее, количество мест ограничено.

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-77

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