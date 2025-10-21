91

24 октября в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!

На мероприятии:

- наградим победителей конкурса костюмов "Я - герой сказки"

- все смогут принять участие в конкурсах от Бабы Яги и Алёнушки

- наши друзья ДШИ "Младость" проведут интересные мастер-классы по лепке из воздушного пластилина и по росписи значков

- все гости, пришедшие в маскарадных костюмах получат сувениры от зоопарка

- вы сможете пообщаться с прирученными питомцами - змеями, ящерицами, черепахами и морскими свинками

0+