24 октября в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
На мероприятии:
- наградим победителей конкурса костюмов "Я - герой сказки"
- все смогут принять участие в конкурсах от Бабы Яги и Алёнушки
- наши друзья ДШИ "Младость" проведут интересные мастер-классы по лепке из воздушного пластилина и по росписи значков
- все гости, пришедшие в маскарадных костюмах получат сувениры от зоопарка
- вы сможете пообщаться с прирученными питомцами - змеями, ящерицами, черепахами и морскими свинками
0+