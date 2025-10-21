Я нашел ошибку
Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад

21 октября 2025 15:44
91
24 октября в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
На мероприятии:
- наградим победителей конкурса костюмов "Я - герой сказки"
- все смогут принять участие в конкурсах от Бабы Яги и Алёнушки
- наши друзья ДШИ "Младость" проведут интересные мастер-классы по лепке из воздушного пластилина и по росписи значков
- все гости, пришедшие в маскарадных костюмах получат сувениры от зоопарка
- вы сможете пообщаться с прирученными питомцами - змеями, ящерицами, черепахами и морскими свинками

0+

Теги: Мероприятия

Весь список