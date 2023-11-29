Самарский животноводческий комплекс «РАДНА» активно внедряет бережливое производство

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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.

Рост производительности труда на местных предприятиях в зоне особого внимания губернатора и Правительства региона. Так как это важный показатель создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе.

Инструменты бережливого производства могут быть применены на предприятиях любого профиля.

Так, в животноводческом комплексе «РАДНА» (с. Беловка, Богатовский район) завершен первый этап реализации пилотного проекта. Напомним, комплекс является по-настоящему инновационным проектом в молочном животноводстве. Компания уже не первый год является самым крупным производителем молока в Самарской области, где реализованы передовые технологии роботизированного доения в сочетании с доильным залом «Карусель».

Тем не менее и на «РАДНЕ» есть определенно высокий потенциал для внедрения бережливого производства.

«Поголовье нашей фермы насчитывает 3000 голов айширской и голштинской породы. Мы самая крупная ферма в Самарской области и самая технически оснащенная. Все коровы у нас с датчиками. Есть роботы для дойки коров. Много автоматизации и компьютеризации. Однако дефицит кадров, к сожалению, инновациями не решить. Решение данной проблемы заложено в грамотной организации труда, стандартизации процесса, анализе и улучшении производства», – рассказывает Дмитрий Винтер, директор по персоналу, руководитель программы по повышению производительности труда на «РАДНА».

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели здесь для рабочей группы предприятия ряд обучающих тренингов. Цель обучения – дать знания основ бережливого производства.

В настоящий момент в компании проводится диагностика с целью выявления проблемных и узких мест на ферме.

В процессе разработки карты потока создания ценности продукта было выявлено более 150 проблем. Заметим, что данная карта отражает основные направления деятельности комплекса: производство коровьего молока и животноводство.

«Особенно важно отметить, что в диагностике активно задействованы не только рабочая группа компании, но и руководители, и учредители. Это говорит о большой заинтересованности участников в национальном проекте «Производительность труда», в стремлении к постоянному совершенствованию производства и улучшению результативности. Именно такой активный подход всегда позволяет достичь весомых результатов», – констатирует руководитель проектов РЦК Мария Андросян.

Сейчас на ферме активно работают над составлением текущей диаграммы «Спагетти». Для полноценного анализа передвижений работников на ферме, а также для исследования возможности наличия излишних перемещений и других потенциальных улучшений, запланирована съемка с квадрокоптеров.

«Глаз замыливается. Осознание проблем есть, но систематизировать их мы не можем. Даже самое лучшее предприятие имеет проблемы. И их надо решать. Поэтому мы и вошли в национальный проект «Производительность труда», - комментирует Дмитрий Нилов, управляющий молочным животноводческим комплексом «РАДНА», руководитель направления «Оптимизация производства молока».

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК)