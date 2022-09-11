Я нашел ошибку
Главные новости:
Николай Шульгинов прокомментировал идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.
Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток
При несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.
МЧС СО: в хoлодное время года увеличивается число пожаров от электротехнических причин
Многие из нас относятся к практике регулярного употребления спиртных напитков как к чему-то несерьёзному, забавному и совсем не страшному.
Самарский врач о вреде  регулярного употребления спиртных напитков
Привычка спать на животе или боку с открытым ртом вызывает давление на одну сторону лица.
Стоматолог: сон на боку может спровоцировать изменение положения зубов и формы лица
В Кировском районе Самары построят еще высотки
В Кировском районе Самары построят еще высотки
В Самаре прошёл концерт классической музыки
В Самаре прошёл концерт классической музыки
В Красноглинском районе Самары водитель врезался в столб
В Красноглинском районе Самары водитель врезался в столб
У жительницы Самарской области зажало палец в промышленной мясорубке
У жительницы Самарской области зажало палец в промышленной мясорубке
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач о вреде  регулярного употребления спиртных напитков

11 сентября 2022 15:21
132
Многие из нас относятся к практике регулярного употребления спиртных напитков как к чему-то несерьёзному, забавному и совсем не страшному.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец рассказал о вреде регулярного употребления спиртных напитков:

 - 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

К сожалению, многие из нас относятся к практике регулярного употребления спиртных напитков как к чему-то несерьёзному, забавному и совсем не страшному. А ведь это совсем не так.

Поражение поджелудочной железы и печени на фоне употребления алкоголя приводит к крайне тяжелым, а иногда и смертельным заболеваниям, таким как острый панкреатит или цирроз печени. Алкоголь способствует развитию артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Исходом этих заболеваний может стать тяжелейшая аритмия, сердечная недостаточность, а иногда и внезапная смерть. Нельзя забывать и о тяжелых социально-экономических последствиях употребления спиртных напитков, одним из которых является рост преступности.

Профилактика злоупотребления алкоголем, в том числе среди молодежи и подростков, является одним из приоритетных направлений деятельности Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В среднем ежегодно мы проводим более 460 интерактивных образовательных мероприятий, направленных на профилактику опасных зависимостей, с охватом около 17000 человек. Применяются и новые форматы работы в социальных сетях, в том числе региональный конкурс «Трезвый и резвый».

В Самарской области ведется большая межведомственная работа в этом направлении. В первую очередь это деятельность отрасли здравоохранения, направленная на раннее выявление и своевременную коррекцию случаев употребления алкоголя с пагубными последствиями для здоровья. Профилактика является важнейшим компонентом муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья. Активно вовлечено в решение этой проблемы и гражданское общество. Общественные организации Самарской области реализуют десятки социальных проектов, направленных на повышение приверженности граждан к здоровому образу жизни и снижение рисков распространения социально значимых заболеваний.

 

Фото:  минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
249
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
452
Самара отмечает День города!
10 сентября 2022  09:55
Самара отмечает День города!
579
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
1734
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
577
Весь список