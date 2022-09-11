Самарский врач о вреде  регулярного употребления спиртных напитков

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Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец рассказал о вреде регулярного употребления спиртных напитков:



- 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.



К сожалению, многие из нас относятся к практике регулярного употребления спиртных напитков как к чему-то несерьёзному, забавному и совсем не страшному. А ведь это совсем не так.



Поражение поджелудочной железы и печени на фоне употребления алкоголя приводит к крайне тяжелым, а иногда и смертельным заболеваниям, таким как острый панкреатит или цирроз печени. Алкоголь способствует развитию артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Исходом этих заболеваний может стать тяжелейшая аритмия, сердечная недостаточность, а иногда и внезапная смерть. Нельзя забывать и о тяжелых социально-экономических последствиях употребления спиртных напитков, одним из которых является рост преступности.



Профилактика злоупотребления алкоголем, в том числе среди молодежи и подростков, является одним из приоритетных направлений деятельности Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В среднем ежегодно мы проводим более 460 интерактивных образовательных мероприятий, направленных на профилактику опасных зависимостей, с охватом около 17000 человек. Применяются и новые форматы работы в социальных сетях, в том числе региональный конкурс «Трезвый и резвый».



В Самарской области ведется большая межведомственная работа в этом направлении. В первую очередь это деятельность отрасли здравоохранения, направленная на раннее выявление и своевременную коррекцию случаев употребления алкоголя с пагубными последствиями для здоровья. Профилактика является важнейшим компонентом муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья. Активно вовлечено в решение этой проблемы и гражданское общество. Общественные организации Самарской области реализуют десятки социальных проектов, направленных на повышение приверженности граждан к здоровому образу жизни и снижение рисков распространения социально значимых заболеваний.

Фото: минздрав СО