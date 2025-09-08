самарский ветеран спецоперации Андрей Растегаев представит регион в финале Всероссийского конкурса наставников

132

Участник второго потока кадровой программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжении президентской - «Время героев», ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев успешно прошел конкурсные испытания и вышел в финал Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в номинации «Свой наставник».

Всего в этом году заявки на конкурс подали 70 тысяч человек из всех регионов России. 400 – вышли в финал. В их числе и Андрей Растегаев. В финале герой поделится своим опытом работы с ветеранами и молодежью.

«Для меня большая честь представлять наш регион — Самарскую область на столь важном мероприятии. А также огромная ответственность, так как результатом будет разработка методики по работе ветеранов СВО с детьми, а это очень важная и ответственная миссия, поскольку сохранение исторической памяти является приоритетной задачей при работе с молодежью в свете информационных войн Запада», - поделился Андрей Растегаев.

Андрей Растегаев - офицер МВД, в 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения «БАРС-6», где прошел путь от снайпера до начальника штаба. Сегодня является активным участником патриотических мероприятий Самарского филиала фонда «Защитники Отечества», а также членом Ассоциации ветеранов СВО и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Андрей - участник конкурсов «Лидеры России», «Россия страна возможностей», «Сенеж», «Время героев». Ветеран проводит уроки мужества в образовательных учреждениях региона. Является ведущим совместной с самарским филиалом Фонда передачи «Возвращение СВОих» на радио КП-Самара. Фонд «Защитники Отечества» оказывает ветерану всестороннюю поддержку, включая решение вопросов юридической и медицинской помощи.

Опыт ветеранов СВО сегодня бесценен в деле воспитания подрастающего поколения. Участниками новой номинации «СВОй наставник» в этом году стали 158 бойцов спецоперации.

«Наши полуфиналисты — это цвет воинского духа и педагогической доблести России, – подчёркивает директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова, – мы ценим, что в этом году с нами так много участников СВО, среди которых 48 кавалеров ордена Мужества, 9 обладателей Георгиевских крестов и 42 награждённых медалью «За отвагу»! Это те, кто прошёл СВО, и делятся историями своих подвигов с молодёжью в тылу. Мы верим в скорую Победу. И когда она наступит, именно наставникам предстоит вести за собой поколение победителей, помочь осмыслить подвиг, залечить раны и строить будущее. Наш конкурс подтверждает: Россия богата наставниками, чей выбор — «гореть звездой» — не слова, а реальность».

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится с 2024 года по поручению Президента России Владимира Путина. Организатор конкурса - ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Целью конкурса является развитие наставничества в области гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

400 финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам полуфиналов, встретятся в октябре этого года в Казани и поборются за звание победителей конкурса. Лучших наставников страны ждёт углубленная образовательная программа, прикладные мастер-классы от экспертов и вдохновляющие встречи с известными личностями, а также возможность внедрить и тиражировать лучшие практики на региональном и федеральном уровнях.

100 лучших наставников страны, которые одержат победу в конкурсе, войдут в кадровый резерв молодёжной политики и получат поддержку для реализации общественно полезных инициатив.

Фото - пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодёжи