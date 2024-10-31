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Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира

31 октября 2024 11:41
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Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира

Самарский университет им. Королёва предлагает радиолюбителям всего мира попробовать поймать в эфире на следующей неделе радиосигнал с борта университетского наноспутника HyperView-1G. Запуск этого космического аппарата, обладающего самым "острым" среди российских наноспутников гиперспектральным зрением, намечен на 5 ноября в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi ("Space π") программы "Дежурный по планете".

Информация от радиолюбителей поможет разработчикам наноспутника дополнительно оценить поведение спутника на орбите, в награду радиолюбители получат от университета памятные QSL-карточки - так в радиолюбительской среде называются специальные открытки, подтверждающие факт проведения сеанса радиосвязи. Трехбуквенное сочетание QSL на международном радиокоде расшифровывается примерно как "Прием вашего сигнала подтверждаю". Такие карточки используются в качестве доказательства достижений радиолюбителя и являются основанием для присвоения радиолюбительских дипломов и других наград. QSL-карточки, получаемые, например, за сеанс связи с далеким экзотическим островом или за прием сигнала с необычного космического спутника, - это для радиолюбителей по значимости как редкие марки для филателистов.

"Самарский университет им. Королёва 5 ноября запускает программу для радиолюбителей по получению космических QSL-карточек за прием телеметрии с наноспутника HyperView-1G. Для получения QSL-карточки радиолюбителям необходимо принять сигнал с наноспутника на свою радиостанцию в течение первых суток после запуска - то есть с 5 по 6 ноября - и прислать в наш университет на электронную почту сообщение об этом, приложив принятые данные телеметрии со спутника, а также данные о себе. Информация о приеме телеметрии поможет разработчикам HyperView-1G в оценке поведения наноспутника и его бортовой аппаратуры на орбите", - рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.

Информацию нужно будет отправить на почту nku_mka@ssau.ru, к письму следует приложить принятые данные телеметрии и указать: 1. ФИО. 2. Радиолюбительский позывной (при наличии). 3. Дата и время приема (UTC). 4. Место приема (город). 5. Страна. 6. Нужна ли бумажная версия карточки QSL или достаточно электронной версии. 7. Полный почтовый адрес (с индексом), если нужна бумажная версия карточки QSL.

Частота передатчика HyperView-1G: основной УКВ 436,540 МГц, резервный УКВ 436,600 МГц. Позывной наноспутника: RS66S.

Подробнее о приеме пакетов данных со спутников можно узнать здесь.

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