Самарский цирк исключили из перечня объектов культурного наследия

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УГООКН опубликовало приказ об исключении Самарского цирка им. Олега Попова из перечня выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Документ от 8 ноября 2021 г. опубликован на сайте правительства Самарской области.

В частности, приказом исключается из перечня выявленных ОКН объект "Цирк", расположенный на ул. Молодогвардейской, 220 в Самаре. В то же время, включается в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ достопримечательное место "Площадка Самарского цирка им. О. Попова", расположенная на пересечении улиц Молодогвардейская и Маяковского.

Также в документации отмечается, что необходимо утвердить границы территории площадки и предмет ее охраны.

В начале апреля 2021 г. Самарский цирк и гостиница артистов на ул. Полевой, 4 были признаны объектами культурного наследия, а основанием для этого стали акты историко-культурной ценности объектов. Этот статус закреплял неприкосновенность здания: его нельзя было перестраивать и сносить. Таким образом, цирк продержался в статусе ОКН всего 7 месяцев.

В пресс-службе цирка порталу "Волга Ньюс" прокомментировали изменения:

"Чтобы не менять изначальный проект реконструкции, цирк было решено вывести из перечня ОКН. В противном случае невозможно было бы изменить внешний облик цирка. Тем не менее, по проекту предполагается его полная реконструкция, а также будет снесен старый административный корпус. Все эти изменения связаны с подготовкой к реконструкции", — пояснили в учреждении.

Тем не менее, в пресс-службе цирка подчеркнули, что говорить о начале реконструкции в 2022 году пока не приходится.

"Проект был подготовлен несколько лет назад, сейчас ему требуются корректировки, в том числе, пересчет сметы. Поэтому говорить о том, что цирк в следующем году закроют на реконструкцию, пока рано", — заключил источник.