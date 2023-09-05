Самарский центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых практические курсы

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Городов трудовой доблести" станет больше
В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.
В Самаре первые закупленные в этом году трамвайные вагоны вышли в рейс
Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны.
В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
Балансовая комиссия контролирует деятельность государственных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых с участием Самарской области.
Эффективность работы предприятий с госучастием рассмотрели на заседании балансовой комиссии
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца.
Лучшим пожарным Самарской области в 2023 году стал тольяттинец Евгений Абрамов
Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее.
Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме
В 2023 году возросло количество бюджетных мест.
Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых практические курсы

5 сентября 2023 14:52
125
Принять участие в них смогут официально зарегистрированные в регионе самозанятые.

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области запустил набор участников двух практических курсов, которые состоятся этой осенью. Принять участие в них смогут официально зарегистрированные в регионе самозанятые.

Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

В настоящее время в регионе свою деятельность ведут 190 тысяч самозанятых. Их совокупный доход за время действия налогового режима уже превысил 46 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов составляет 1,7 млрд рублей.

«Широкий перечень услуг для самозанятых постоянно дополняется. Значительную часть инструментов поддержки пользователей специального налогового режима в этом году составляют практические курсы, с помощью которых начинающие предприниматели смогут, по сути, получить новую профессию и возможность дальнейшего развития в выбранном направлении, - акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэка. - Помимо этого, продолжают действовать и другие меры – льготные микрозаймы, образовательные курсы, аренда рабочих мест в коворкинге центра «Мой бизнес», ярмарки, онлайн-витрина и многое другое».

Одной из новых программ станет курс для визажистов и мастеров-бровистов, которые хотят повысить свою квалификацию и расширить перечень оказываемых услуг в сфере красоты. Программу курса можно освоить за один день, включая практическую отработку на моделях. Всего запланировано 4 потока обучения: 8, 10, 22, 24 сентября. Самозанятый сможет выбрать наиболее удобную для себя дату при регистрации.

Партнером по организации и проведению курса, а также преподавателем выступила опытный самарский визажист и бровист Ирина Кочеткова. Курс подойдет как опытным мастерам, которые хотят прокачать свои навыки, так и начинающим представителям профессии, которые стремятся освоить больше техник и методов и расширить сферу своей деятельности и перечень предлагаемых клиентам услуг.

В октябре для пользователей специального налогового режима пройдет базовый курс для керамистов. Всего за три дня интенсивного обучения участники получат навыки работы керамиста - познакомятся с новыми или попрактикуются в уже известных техниках.

Познакомиться с гончарным искусством и освоить новое направление для творческого бизнеса смогут специалисты-керамисты начального уровня; те, кто знаком с ремеслом, но хочет получить больше практики и систематизировать свои знания о керамике, а также участники-любители, которые уже пробовали свои силы в гончарном деле.

Программа обучения рассчитана на три полноценных дня, в которых будет как теоретическая часть, так и практическая отработка полученных знаний. Курс пройдет с 20 по 22 октября. Преподавателями на курсе выступят мастера школы «Снегирь», которая выросла из проекта творческой мастерской «Рыжий Кот» - неоднократного участника мероприятий центра «Мой бизнес».

Познакомиться с подробной программой двух курсов и подать заявку на участие, а также изучить полный перечень инструментов поддержки можно на сайте mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
451
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
226
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
314
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
205
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
686
Весь список