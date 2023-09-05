Самарский центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых практические курсы

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Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области запустил набор участников двух практических курсов, которые состоятся этой осенью. Принять участие в них смогут официально зарегистрированные в регионе самозанятые.

Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

В настоящее время в регионе свою деятельность ведут 190 тысяч самозанятых. Их совокупный доход за время действия налогового режима уже превысил 46 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов составляет 1,7 млрд рублей.

«Широкий перечень услуг для самозанятых постоянно дополняется. Значительную часть инструментов поддержки пользователей специального налогового режима в этом году составляют практические курсы, с помощью которых начинающие предприниматели смогут, по сути, получить новую профессию и возможность дальнейшего развития в выбранном направлении, - акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэка. - Помимо этого, продолжают действовать и другие меры – льготные микрозаймы, образовательные курсы, аренда рабочих мест в коворкинге центра «Мой бизнес», ярмарки, онлайн-витрина и многое другое».

Одной из новых программ станет курс для визажистов и мастеров-бровистов, которые хотят повысить свою квалификацию и расширить перечень оказываемых услуг в сфере красоты. Программу курса можно освоить за один день, включая практическую отработку на моделях. Всего запланировано 4 потока обучения: 8, 10, 22, 24 сентября. Самозанятый сможет выбрать наиболее удобную для себя дату при регистрации.

Партнером по организации и проведению курса, а также преподавателем выступила опытный самарский визажист и бровист Ирина Кочеткова. Курс подойдет как опытным мастерам, которые хотят прокачать свои навыки, так и начинающим представителям профессии, которые стремятся освоить больше техник и методов и расширить сферу своей деятельности и перечень предлагаемых клиентам услуг.

В октябре для пользователей специального налогового режима пройдет базовый курс для керамистов. Всего за три дня интенсивного обучения участники получат навыки работы керамиста - познакомятся с новыми или попрактикуются в уже известных техниках.

Познакомиться с гончарным искусством и освоить новое направление для творческого бизнеса смогут специалисты-керамисты начального уровня; те, кто знаком с ремеслом, но хочет получить больше практики и систематизировать свои знания о керамике, а также участники-любители, которые уже пробовали свои силы в гончарном деле.

Программа обучения рассчитана на три полноценных дня, в которых будет как теоретическая часть, так и практическая отработка полученных знаний. Курс пройдет с 20 по 22 октября. Преподавателями на курсе выступят мастера школы «Снегирь», которая выросла из проекта творческой мастерской «Рыжий Кот» - неоднократного участника мероприятий центра «Мой бизнес».

Познакомиться с подробной программой двух курсов и подать заявку на участие, а также изучить полный перечень инструментов поддержки можно на сайте mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области