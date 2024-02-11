Самарский Центр Исторического Моделирования «Древний Мир» приступил к выполнению нового проекта

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Центр Исторического Моделирования «Древний Мир» в 2024 г. приступил к выполнению нового проекта «Единая история-единая культура-единый народ».



Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и направлен на интеграцию в единое культурное пространство новых субъектов РФ. В рамках выполнения задач проекта планируется сформировать выставку по древней истории бронзового века степного пояса России, от Алтая до Днепра, дополнив ее материалами по новым территориям. В апреле выставка отправится в большое путешествие в г.Снежное (ДНР)- подшефный город Самарской области Там уже планируется провести экскурсии и мастер классы для школьников.



По окончанию проекта будут подготовлены местные кадры для дальнейшей работы на выставке. https://sites.google.com/view/ancient-donbass/о-проекте



Выставочный комплекс по завершению проекта будет подарен г. Снежное и останется на земле Донбасса для дальнейшего просвещения жителей.