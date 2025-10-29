Самарский Союз Молодежи признан лучшей региональной организацией РСМ по итогам 2024 года

118

По итогам стратегической сессии Российского Союза Молодежи (РСМ) в Мастерской управления «Сенеж» Самарский Союз Молодежи (ССМ) в третий раз подряд удостоен звания лучшей региональной организации РСМ в стране. Соответствующее решение было утверждено на Пленуме Центрального комитета РСМ, где подвели итоги ежегодного рейтинга.

Стратегическая сессия, завершившаяся 28 октября, была посвящена выработке условий для реализации молодежной политики в России и определению роли РСМ в некоммерческом секторе. Мероприятие объединило руководителей региональных отделений для обмена опытом, поиска решений актуальных задач и открытия новых возможностей для молодежи.

Спикерами сессии выступили представители федеральных органов власти и ведущих общественных институтов: статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, председатель Правления «Движение Первых», Герой России Артур Орлов и проректор по молодежной политике СибФУ Екатерина Сидоренко.

В рамках заключительного дня также был дан старт Всероссийскому конкурсу «Я в Агро», который РСМ проводит совместно с Минсельхозом России, Росмолодежью и Россельхозбанком.

Помимо абсолютной победы в общем зачете, Самарский Союз Молодежи продемонстрировал высокие результаты в специальных номинациях:

· I место – «Лучшая региональная организация РСМ в информационном обеспечении»;

· II место – «Лучшая региональная организация РСМ в программно-проектной деятельности»;

· II место – «Лучшая региональная организация РСМ по организационной работе»;

· III место – «Лучшая региональная организация РСМ по работе с партнерами».

Победа в рейтинге подтверждает лидирующие позиции Самарского Союза Молодежи в реализации молодежной политики на федеральном уровне и демонстрирует эффективность его работы по всем ключевым направлениям.



«Приятно осознавать, что ту работу, которую мы проводим в регионе, с достоинством оценивают на федеральном уровне – это дает стимул еще больше расти и развиваться. А благодаря таким совместным событиям у руководителей и активистов региональных организаций есть возможность делиться опытом и создавать единую команду, члены которой совместно определяют ключевые векторы развития организации и реализуют смелые идеи и инициативы», - говорит председатель Самарского Союза Молодежи, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

Фото: пресс-служба Самарского Союза Молодежи