Самарский «Сад Памяти» пополнился каштанами

164

Деревья высадили в рамках Всероссийской акции «Лес Победы» и подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В каждом молодом саженце и в уже давно укоренившихся деревьях самарского «Сада Памяти», расположенного в Красноглинском внутригородском районе, – продолжение жизни, в память обо всех погибших в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Их 27 миллионов. И именно увековечение памяти этих защитников Отечества – одна из основных целей Всероссийской акции «Лес Победы», к которой региональная столица присоединяется ежегодно.

«Сад Памяти» заложили на территории близ стадиона «Солидарность Самара Арена» в 2020 году, к 75-летию Великой Победы. Тогда здесь высадили 750 деревьев. Контур сада с высоты птичьего полета напоминает крыло штурмовика Ил-2. Эти самолеты выпускали в Куйбышеве в годы войны. Аллеи из новых саженцев обрамляют основную ландшафтную композицию. Всего на знаковой для города площадке уже более 900 зеленых насаждений – сосен, лип, каштанов, ясеней, берез, рябин. И она вновь пополнилась конскими каштанами.

25 октября свое участие в мероприятии инициировали сотрудники Управления МВД России по г. Самаре.

«Для нас важно почтить память погибших воинов. Стоит напомнить, что милиционеры одними из первых встали на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, – отмечает заместитель начальника отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Самаре Денис Котрухов. – Акция «Лес Победы» вносит большой вклад в воспитание патриотизма наших сотрудников и всех граждан России».

Перед высадкой специалисты профильного городского департамента проинструктировали участников акции. Следуя технологии, корни саженцев помещают в подготовленные лунки, засыпают плодородным черноземом и утрамбовывают.

«Деревьев сегодня высадили немного – 15, но каждое выращено трепетно, с душой. Посадочный материал очень качественный, он из Алексеевского питомника муниципального предприятия городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз», которое содержит площадку. Специалисты занимаются поливом и другими необходимыми уходовыми процедурами, а также сезонно выполняют покос травы. Приживаемость саженцев здесь почти 100%. Этому способствует и то, что высадка организуется с сохранением родного кома земли, на которой деревья изначально произрастали в питомнике», – поясняет начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологи Администрации г. о. Самара Усман Гафаров.

Департамент городского хозяйства и экологии всегда поддерживает мероприятия в рамках Всероссийской акции «Лес Победы», которую проводит экологическое общественное движение «Зеленая Россия» совместно с российским Союзом ветеранов.

«Память о предках должна быть вечной. Необходимо передавать ее новым поколениям. И «Лес Победы» – это тоже наша история. Когда мы сажаем деревья, мысленно, от сердца, делаем посыл – вспоминаем и своих родственников, которые не вернулись с войны. Так мы придаем дереву особенную энергетику», – рассказывает председатель регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Владимир Семёнов.

Также Владимир Семёнов сообщил, что в ходе реализации акции «Лес Победы» в скверах и других общественных пространствах высаживаются деревья, которые становятся именными: на табличках можно узнать историю Героев Великой Отечественной войны.

«С каждым годом эколого-патриотическая акция проводится еще более масштабно. В ней участвуют и взрослые, и молодежь, и дети, которые приобщаются к таким общественным мероприятиям. Прививать патриотизм крайне важно, особенно сейчас», – подчеркивает участник акции, руководитель благотворительного фонда «Быть добру» Александр Гаврилов.

Озеленение территорий, включая знаковые для города, продолжится. Многие из таких мероприятий организуются в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы, которое будет праздноваться в 2025 году.

Фото: администрация Самары