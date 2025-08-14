Самарский рыбак доплыл до тайского острова ради 10 млн рублей

153

31 августа на СТС вернётся приключенческое шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» с ведущим Дмитрием Масленниковым. В этот раз за 10 миллионов рублей поборются 65 участников, которым предстоит выживать на тайском острове. Среди них Кирилл Ким из Самары, Кирилл Черняев и Евгений Кузнецов из Тольятти.

Кирилл Ким — профессиональный рыболов, самый крупный улов — 24-килограммовый карп. Признаётся, что на острове будет полезным, так как сможет накормить весь отряд. Давно мечтал попасть в подобный телепроект, хочет доказать себе, что может справиться с любыми испытаниями. В случае победы планирует потратить деньги на путешествие и достройку родительского дома. «Профессиональная рыбалка — тяжёлый вид спорта. Мы постоянно на репетициях, тренировках, готовимся к соревнованиям. Но одно дело ловить в пресной воде, а другое — в море. Очень хочется попробовать», — делился 38-летний самарчанин.

23-летний Кирилл Черняев занимается кулачным боем с 15 лет. Он автор самого быстрого нокаута в кулачных боях: нокаутировал соперника за пять секунд. В случае победы в телешоу потратит призовые на автомобиль и помощь маме. «Думаю, что люди в общении со мной не сразу понимают, что я профессиональный боец, ведь я произвожу впечатление доброго и открытого человека, — признаётся он. — Но здесь я, чтобы победить. Никаких поблажек, даже по отношению к женскому полу, с моей стороны не будет».

42-летний предприниматель Евгений Кузнецов вместе с женой занимается производством печенья и замороженного теста. Участник из Тольятти много лет мечтал попасть в телепроект о выживании. «Мне нравится ощущение преодоления себя. Хочется узнать порог своих возможностей, насколько я вынослив, — говорит он. — Ради победы готов практически на всё. Единственное, на что не пойду, — причинение вреда здоровью другого человека».