Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Самарский рыбак доплыл до тайского острова ради 10 млн рублей

14 августа 2025 11:50
153
Самарский рыбак доплыл до тайского острова ради 10 млн рублей

31 августа на СТС вернётся приключенческое шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» с ведущим Дмитрием Масленниковым. В этот раз за 10 миллионов рублей поборются 65 участников, которым предстоит выживать на тайском острове. Среди них Кирилл Ким из Самары, Кирилл Черняев и Евгений Кузнецов из Тольятти.

Кирилл Ким — профессиональный рыболов, самый крупный улов — 24-килограммовый карп. Признаётся, что на острове будет полезным, так как сможет накормить весь отряд. Давно мечтал попасть в подобный телепроект, хочет доказать себе, что может справиться с любыми испытаниями. В случае победы планирует потратить деньги на путешествие и достройку родительского дома. «Профессиональная рыбалка — тяжёлый вид спорта. Мы постоянно на репетициях, тренировках, готовимся к соревнованиям. Но одно дело ловить в пресной воде, а другое — в море. Очень хочется попробовать», — делился 38-летний самарчанин.

23-летний Кирилл Черняев занимается кулачным боем с 15 лет. Он автор самого быстрого нокаута в кулачных боях: нокаутировал соперника за пять секунд. В случае победы в телешоу потратит призовые на автомобиль и помощь маме. «Думаю, что люди в общении со мной не сразу понимают, что я профессиональный боец, ведь я произвожу впечатление доброго и открытого человека, — признаётся он. — Но здесь я, чтобы победить. Никаких поблажек, даже по отношению к женскому полу, с моей стороны не будет».

42-летний предприниматель Евгений Кузнецов вместе с женой занимается производством печенья и замороженного теста. Участник из Тольятти много лет мечтал попасть в телепроект о выживании. «Мне нравится ощущение преодоления себя. Хочется узнать порог своих возможностей, насколько я вынослив, — говорит он. — Ради победы готов практически на всё. Единственное, на что не пойду, — причинение вреда здоровью другого человека».

