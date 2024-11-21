Самарский Росреестр провел обучающий семинар в Поволжской Гильдии Риэлторов

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Сотрудники самарского Управления рассказали о преимуществах предоставления документов в электронном виде для физических и юридических лиц, а также ответили на самые актуальные вопросы в сфере недвижимости.

Спикерами встречи выступили начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Самарской области Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова.

Специалистам по оказанию услуг в сфере недвижимости были наглядно продемонстрированы электронные услуги, предоставляемые сегодня Росреестром, а также Мобильное приложение «Госключ». Участники семинара узнали о вариантах бесплатного получения с помощью «Госключа» усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) физическими лицами.

Президент Поволжской Гильдии Риэлторов Гузалия Рахматова по окончании семинара отметила: «Мы давно ощутили преимущества получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, а также пользу электронных сервисов для нашей деятельности на рынке недвижимости. Разница в работе ведомства за последние несколько лет – колоссальная. Справочные сервисы Росреестра, а также сокращенные сроки оказания услуг в электронном виде позволяют значительно экономить как наше время, так и время наших клиентов».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области