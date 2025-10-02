Самарский Росреестр провел консультации граждан в День пожилого человека

174

В День пожилого человека в межмуниципальном отделе по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому и Похвистневскому районам самарского Росреестра прошли консультации для жителей «серебряного возраста».

Начальник территориального отдела Ульяна Викторовна Полынкова ответила на вопросы граждан, касающиеся государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. На мероприятии также присутствовали представители филиала ППК Роскадастр и кадастровый инженер.

Супружеская пара пришла на прием, чтобы узнать как правильно совершается сделка дарения. В ходе консультации были подробно разобраны все особенности такой сделки с жилым домом и земельным участком. Согласно требованиям действующего законодательства, с 1 марта 2025 года совершение сделок с земельными участками возможно только с установленными границами.

Пенсионеры также задавали вопросы специалистам по предоставлению информации из Государственного фонда данных, что является компетенцией филиала ППК Роскадастр. Кадастровый инженер разъяснил нюансы внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости по уточнению местоположения границ земельного участка.

Начальник отдела также отметила, что с 13 января 2025 года все сделки по дарению недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению.