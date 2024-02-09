Самарский Росреестр передал бойцам сплетенные сотрудниками маскировочные сети

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Ни на один день не останавливается работа волонтеров сообщества «Самара для фронта», которые поддерживают наших земляков на фронте. Вот и сегодня в мастерскую по плетению маскировочных сетей вновь пришли сотрудники самарского Росреестра.

Боец радиотехнических войск Самарского гарнизона, которому ребята передали сплетенные ими сети, был очень благодарен за неравнодушие и поддержку. Он рассказал, как помогают маскировочные материалы в их службе: «Мы стоим на границе наших российских областей и ведем радиационную разведку. При обнаружении воздушных средств противника, направляющихся к нашим границам, передаем информацию зенитно-ракетным войскам для защиты российских территорий. Маскировочные сети, заботливо сплетенные вашими сотрудниками, помогут нашим бойцам укрыть свои позиции и технику от глаз врага, а, значит, спасут жизни многих людей от квадрокоптеров и беспилотников со взрывчаткой».