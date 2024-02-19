Самарский Росреестр: лыжный забег в честь Дня защитника Отечества

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Лыжный забег в самое сердце Самарской Луки совершила команда единомышленников самарского Росреестра. Мероприятие было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.

Ребята стартовали с полевого спуска Самарской набережной от памятника Григорию Засекину. Маршрут протяженностью 10 км проходил через реку Волгу, мимо причала «Зеленая роща» по Рождественскому острову до озера Круглого.

Погода испытывала наших спортсменов шквалистым ветром, но они не сдались, ведь совершают походы не первый год. Да и красота родных мест, заснеженные холмы Жигулей, горячий чай и шутки коллег придавали силы. На обратном пути открылось второе дыхание.

«Когда идешь на лыжах по волжским просторам - испытываешь захватывающие впечатления, - говорит председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области Валерия Корнилова. - Эта наша прогулка была посвящена Дню защитника Отечества. Хочется пожелать всем нашим защитникам - здоровья, много сил и крепости духа!»

«Я очень люблю зиму и стараюсь не пропускать возможности провести время на свежем воздухе, в окружении красивейшей зимней природы, - делится председатель первичной профсоюзной организации самарского Росреестра Константин Минин. - Очень здорово, что наш коллектив также разделяет подобные увлечения. Это дает заряд бодрости и оптимизма! Хотим пожелать защитникам Отечества, которым посвящен наш лыжный забег, - здоровья и всего самого наилучшего!»

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области