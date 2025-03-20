Самарский Росреестр: как запланировать размещение индивидуального жилого дома или садового дома на земельном участке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарского филиала «Т Плюс» оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции «Теплоэнергетика».
Энергетики «Т Плюс» отобрали лучшие проекты для инженерного чемпионата CASE–IN
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показаний приборов учёта от своих клиентов
На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья.
Ректор СамГМУ рассказал о целевой подготовке специалистов
В Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
20 марта в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, до +6°С
Состоится премьера концертной музыкальной программы «Песня, спетая сердцем…» в исполнении самарского диксиленда «Волжский Бриз».
В самарском Дворце культуры железнодорожников пройдет концерт памяти Леонида Утесова 
Подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление межрегиональных связей и стимулирование промышленного роста.
Самарская область укрепляет сотрудничество с Кировской областью
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Оснащение медучреждений современным оборудованием позволяет улучшить качество медицинской помощи и профилактику онкологических заболеваний.
В Большечерниговскую ЦРБ поступило новое диагностическое оборудование – колоноскоп
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
1.35
EUR 90.83
3.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский Росреестр: как запланировать размещение индивидуального жилого дома или садового дома на земельном участке

20 марта 2025 15:28
237
Самарский Росреестр продолжает рассказывать об актуальных сервисах Национальной системы пространственных данных .

Самарский Росреестр продолжает рассказывать об актуальных сервисах Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Сегодня расскажем о сервисе ИЖС (https://nspd.gov.ru/individual-housing-construction-nspd), представляющем собой понятный инструмент, который помогает пользователям визуализировать свои проекты. С его помощью можно легко создать схематическое изображение садового или индивидуального жилого дома, что является необходимым этапом при подготовке документов для официального уведомления о начале или окончании строительства или реконструкции.

Функционал сервиса включает в себя возможность редактирования и добавления различных архитектурных элементов, что позволяет получить более точное и выразительное представление будущего объекта. Вся информация, созданная с помощью ИЖС, соответствует требованиям законодательства, что значительно упрощает процесс взаимодействия с уполномоченными органами.

Пользуясь данным сервисом, граждане могут не только оптимизировать свою деятельность в сфере строительства, но и сэкономить время на подготовку нужных документов, минимизируя риски и избегая возможных ошибок. Таким образом, ИЖС становится надежным помощником на пути к реализации жилищных проектов.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
184
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
224
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
20 марта 2025  13:48
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
223
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
20 марта 2025  13:18
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
228
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
20 марта 2025  13:12
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
220
Весь список