Самарский Росреестр: как запланировать размещение индивидуального жилого дома или садового дома на земельном участке

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Самарский Росреестр продолжает рассказывать об актуальных сервисах Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Сегодня расскажем о сервисе ИЖС (https://nspd.gov.ru/individual-housing-construction-nspd), представляющем собой понятный инструмент, который помогает пользователям визуализировать свои проекты. С его помощью можно легко создать схематическое изображение садового или индивидуального жилого дома, что является необходимым этапом при подготовке документов для официального уведомления о начале или окончании строительства или реконструкции.

Функционал сервиса включает в себя возможность редактирования и добавления различных архитектурных элементов, что позволяет получить более точное и выразительное представление будущего объекта. Вся информация, созданная с помощью ИЖС, соответствует требованиям законодательства, что значительно упрощает процесс взаимодействия с уполномоченными органами.

Пользуясь данным сервисом, граждане могут не только оптимизировать свою деятельность в сфере строительства, но и сэкономить время на подготовку нужных документов, минимизируя риски и избегая возможных ошибок. Таким образом, ИЖС становится надежным помощником на пути к реализации жилищных проектов.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области