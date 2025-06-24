Самарский Росреестр: как пополняется Государственный каталог географических названий

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Самарский Росреестр продолжает работу по выявлению существующих наименований географических объектов для внесения сведений в Государственный каталог географических названий (ГКГН). За первое полугодие 2025 года каталог пополнился на 7 вновь выявленных наименований географических объектов: в него были внесены существующие, но не учтенные ранее наименования железнодорожных станций Безенчук, Жигулевское море, разъезда Канал, а также природных объектов региона – озера Лабаз, Брательники, урочище Сухонький.

Для пополнения ГКГН специалисты ведомства анализируют совокупность множества источников: официальные картографические и справочные издания; справочники административно-территориального деления; общероссийские классификаторы объектов административно-территориального деления; нормативные правовые акты РФ и СССР; реестры и перечни объектов железнодорожного транспорта и др.

Сведения о выявлении существующего наименования географического объекта вносятся в ГКГН, если оно было присвоено в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего в момент его присвоения.

Наименования географических объектов, как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, охраняются государством. Самарский Росреестр, являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляет государственный надзор в области геодезии и картографии, обеспечивая соблюдение требований законодательства о наименованиях географических объектов, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области