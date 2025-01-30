Самарский производитель детских товаров внедряет бережливое производство

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Самарская компания «ВЭЛТ» приступила к внедрению инструментов бережливого производства. Цель – повысить эффективность работы, сократить потери и, как следствие, предложить потребителям еще более качественные и доступные товары. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Внедрение бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью более масштабного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», ведут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). На данном этапе рабочая группа предприятия приступила к изучению основ бережливого производства.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки промышленных предприятий для региона. По его мнению, именно промышленность является основой экономики и требует особого внимания в текущих условиях.

«ВЭЛТ» – производитель развивающих игр, деревянных пазлов и сувенирной продукции. Компания выпускает более 90 видов пазлов, изделия из дерева и акрила, а также разрабатывает продукцию под заказ. Использование инструментов бережливого производства позволит предприятию оптимизировать производственные процессы и повысить конкурентоспособность.

Глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул важность повышения производительности труда: «Это инвестиции в будущее. Мы видим, как благодаря таким программам предприятия региона становятся более эффективными. Внедрение инструментов бережливого производства позволит «ВЭЛТ» существенно оптимизировать свои процессы, повысить производительность труда и, как следствие, объемы выпускаемой продукции. Это не только увеличит конкурентоспособность компании, но и позволит предложить потребителям более качественные и доступные товары».

Основатель компании «ВЭЛТ» Даниил Рахмаков подчеркнул: «Региональный центр компетенций один из немногих действительно работающих центров компетенции на федеральном уровне. Мы очень рады, что вступили в программу».

После завершения теоретического обучения начнется практическое внедрение инструментов бережливого производства непосредственно на производстве.

Эксперты РЦК будут сопровождать «ВЭЛТ» на всех этапах – от диагностики до внедрения индивидуальных решений. В конечном итоге, компания рассчитывает, что результатом внедрения бережливого производства станет увеличение объемов выпускаемой продукции, сокращение потерь и повышение качества, что позволит удовлетворить растущий спрос потребителей.

Фото: пресс-служба РЦК