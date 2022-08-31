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Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» в номинации “Пространство” премии “Жить вместе” занял I место 

31 августа 2022 16:10
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В Москве в третий раз прошла церемония вручения премии “Жить вместе” под эгидой одноимённого благотворительного фонда.

В Москве в третий раз прошла церемония вручения премии “Жить вместе” под эгидой одноимённого благотворительного фонда. Это самая народная премия России, которая поддерживает социальные, культурные и церковные проекты, направленные на решение общественно значимых задач и формирование сообществ. Организаторы Премии говорят: “Если изменимся мы – изменится всё”. 

Целью проекта «Том Сойер Фест - Самара» является создание условий для сохранения исторической среды в городах и сёлах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путём вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания, а также формирование устойчивого сообщества активных, неравнодушных горожан и развитие тёплых, дружеских отношений как основы и движущей силы всей фестивальной деятельности. Это прежде всего площадка для общения, а уже потом покраска фасадов.

На московскую церемонию приехали более 250 конкурсантов со всей страны, география – от Дальнего Востока до Балтики. Каждый из участников не только создал проект для защиты общих интересов россиян, но и сформировал устойчивое сообщество единомышленников для реализации этих проектов. Среди них – социальные проекты по оказанию помощи нуждающимся в поддержке и сопровождении; духовное и церковное просвещение; увековечивание памяти о жертвах советских репрессий; сохранение памятников архитектуры и культуры, а также интеграция их в современную городскую среду; сохранение и возрождение традиционной русской культуры; театральные, музыкальные и выставочные проекты по теме памяти и наследия, социальных проблем, жизни церкви. 

Труды конкурсантов несколько недель оценивали члены жюри, в числе которых – известные деятели культуры и искусства, священнослужители, учёные и общественные деятели. 

Призовой фонд Премии составил 1.350.000 рублей. 

Андрей Васенёв, руководитель премии “Жить вместе”: 

“То, что премия в этом году состоялась – настоящее чудо, потому что она должна была закрыться после 24 февраля. В тот момент мы думали, что не найдём средств и не сможем поддержать наших конкурсантов. Однако волевым усилием мы решили продолжить и смогли собрать гораздо больше проектов, чем в предыдущие годы. В 2022 году заявок было 513 из 77 регионов России. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, к нам пришли новые друзья и партнёры, в итоге – мы сумели собрать призовой фонд в прежнем размере.  Церемония в этом году более наполненная и более яркая – как по количеству участников, так и по качеству проектов”.  

Премия “Жить вместе” получит продолжение в виде выставки плакатов художников из разных стран мира. Живописные и графические работы будут продемонстрированы на биеннале «Золотая пчела» в Третьяковской галерее в Москве, а осенью они отправятся на выставку по городам России, сообщает пресс-служба благотворительного фонда “Жить вместе”.

 

Фото:    пресс-служба благотворительного фонда “Жить вместе”

 

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