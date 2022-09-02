Самарский океанариум проводит конкурс рисунков

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В честь начала нового учебного года Самарский Океанариум проводит конкурсе рисунков «Удивительный водный мир». Информация об этом размещена в социальных сетях океанариума Участникам предлагают нарисовать любимых обитателей Самарского океанариума или любых жителей водного мира: рыбки, пингвины, тюлени и нерпы, а может быть крокодил или скат станет героем картины? К участию в конкурсе приглашаются дети в двух возрастных категориях: дети от 5 до 7 лет (включительно) и от 8 до 11 лет (включительно)

В каждой категории три призовых места и ценные подарки:

1 место - годовой абонемент в Самарский океанариум (ребенок +взрослый) + тематическая игрушка из Самарского океанариума

2 место – годовой запас канцелярских товаров (карандаши, фломастеры, краски, альбомы для рисования) + тематическая игрушка из Самарского океанариума

3 место – тематическая игрушка из Самарского океанариума

Принимаются работы в разных техниках изобразительного искусства: живопись, графика, масло, акварель, тушь, цветные карандаши, фломастеры.

Работы участников принимаются на почту info@oceansamara.ru до 25 сентября. Награждение победителей пройдет 5 октября. Картины юных художников будут опубликованы в официальных социальных сетях океанариума.

Информация о конкурсе - https://vk.com/wall-189434379_ 4155

Фото: Дильдина Светлана