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Самарский областной художественный музей представляет выставку «Сказка на Рождество» Анны Виноградовой

6 декабря 2022 15:11
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Творчество художника поражает современников высочайшим уровнем владения кистью.

Самарский областной художественный музей представляет выставку «Сказка на Рождество» Анны Виноградовой (г. Санкт-Петербург).

Анна Виноградова — убеждённый сторонник реализма в искусстве, блестящий продолжатель традиций принципов академического реализма Репина, импрессионизма и модернизма Фешина, романтизма Врубеля. Творчество художника поражает современников высочайшим уровнем владения кистью, а ее технические приемы, перешедшие в индивидуальную систему широкого и свободного письма на холсте, удивляют и привлекают внимание зрителя своей неординарностью. Приняв базовые принципы творчества своих любимых художников, она многое в них переосмыслила.

В выборе тем для своих монументальных произведений художник отдаёт предпочтение сюжетам деревенской жизни крестьян, народным праздникам и обрядам, используя принципы объемного письма, воздушной перспективы, создания трехмерного пространства в плоскости холста, динамичные, колоритные образы. Мягкая и в тоже время, ликующая живопись, сложные ракурсы, глубокий внутренний смысл и ясное понимание семантики обряда, живые народные образы – все это в полной мере присутствует в полотнах Анны Виноградовой.

Не менее привлекательны натюрморты и балетные серии работ художника с благородной сдержанностью колорита, тонким сопоставлением форм и объемов. Цветы в натюрмортах Анны передают ощущение сочности цветовых гармоний пастозной, широкой живописи. Красочное «месиво» кажется самопроизвольным, но при этом живопись строго организована. Каждый мазок не просто эффектен сам по себе, но и работает на общее впечатление от композиции.

Виноградова не просто пишет чей-то портрет, а ловит характер, эмоцию или даже сиюминутный настрой изображаемой личности, сообщает пресс-служба минкульта СО. 

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

 

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