Самарский молодежный форум «Мой выбор – семья!» объединит ответственную молодежь региона

148

18 декабря 2024 года, в День образования органов ЗАГС России, управлением ЗАГС Самарской области проводится Самарский молодежный форум «Мой выбор – СЕМЬЯ!». Цель форума - сохранение традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, повышение статуса института семьи среди молодежи, формирование гражданственности и патриотизма. К участию приглашены студенты СУЗов и ВУЗов Самарской области, активы молодежных общественных организаций.



Основная площадка Форума будет работать в рамках выставки «Самара» в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) с 11.00 до 14.00 часов. В интерактивном формате будет организована информационная сессия, открытая лекция и интерактивный коммутатор.



Экспертами выступят представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, практикующие семейные психологи.

На информационной сессии эксперты с участниками обсудят вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов, ответственного вступлении в брак, ответственного родительства.



Тема открытой лекции «Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию». В рамках интерактивного коммуникатора со студенческой молодежью будет рассмотрена тема «Сила V Семье. Гармоничные межпоколенческие отношения в современном обществе».

В этот день во всех муниципальных образованиях в рамках Форума управлением ЗАГС Самарской области будут организованы встречи с молодежью в формате информационных сессий.