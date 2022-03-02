Самарский министр культуры призвала отказаться от масленичных гуляний

97

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш опубликовала обращение к своим коллегам в Instagram.

Среди прочего она призвала деятелей культуры региона отказаться от развлекательных мероприятий в дни, когда на Украине идет военная операция.

— Я думаю, неуместно устраивать массовые гулянья на Масленицу, потому что площадное веселье будет диссонировать с чувствами многих людей. В то же время идея поговорить в культурных пространствах о традициях и о Прощеном воскресенье кажется правильной, — написала Татьяна Мрдуляш.

Окончание Масленой недели в 2022 году состоится 6 марта, в Прощеное воскресенье.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Самарской области разрешил масленичные мероприятия на открытом воздухе. Однако пока программы мероприятий, центром которых обычно становится площадь Куйбышева, нет, пишет 63.ру.