Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства

Самарский металлургический завод (АО «СМЗ»), крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов в России - отметил 70-летие плавильно-литейного производства, обеспечивающего слитками обрабатывающие цеха.



Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов. Здесь отливаются сплошные и полые круглые слитки, плоские слитки массой до 25 тонн из различных видов алюминиевых сплавов для дальнейшей обработки в прокатном, прессовом и кузнечном производствах СМЗ.



«Мы поздравляем сотрудников плавильно-литейного производства с юбилеем и благодарим за их преданность и этот нелегкий труд. Здесь работают по-настоящему закаленные профессиональные люди, которые день и ночь создают слитки для алюминиевых полуфабрикатов. В ближайшее время наше производство ожидает серьезная модернизация. Одновременно с этим мы ведем работу над улучшением условий труда и отдыха для наших сотрудников», - отметил Сергей Бурцев, генеральный директор Самарского металлургического завода.



Из книги истории СМЗ: «В 1955 году перед коллективом предприятия была поставлена задача запустить в работу плавильно-литейный агрегат к 38-й годовщине Великой октябрьской революции. 4 ноября с большими трудностями был отлит первый слиток диаметром 162 мм, длиной 1500 мм и доставлен в зал клуба «Октябрь», где проходило торжественное собрание работников завода и треста «Металлургстрой». Начальник цеха Ю.А. Мельников, литейщик Н.В. Свитин и механик В.С. Загузов через весь зал пронесли слиток на сцену и отрапортовали президиуму. Собравшиеся в зале стоя аплодировали, радуясь и гордясь этим достижением. В декабре 1955 года литейный цех выполнил первый производственный план – было отлито и отгружено на Белокалитвинский металлургический завод 120 тонн слитков диаметром 162 мм из сплава Д16», сообщает пресс-служба Самарского металлургического завода.



Фото: пресс-служба Самарского металлургического завода (АО «СМЗ»)