До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства

6 ноября 2025 14:34
150
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов.

Самарский металлургический завод (АО «СМЗ»), крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов в России - отметил 70-летие плавильно-литейного производства, обеспечивающего слитками обрабатывающие цеха. 

Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов. Здесь отливаются сплошные и полые круглые слитки, плоские слитки массой до 25 тонн из различных видов алюминиевых сплавов для дальнейшей обработки в прокатном, прессовом и кузнечном производствах СМЗ. 

«Мы поздравляем сотрудников плавильно-литейного производства с юбилеем и благодарим за их преданность и этот нелегкий труд. Здесь работают по-настоящему закаленные профессиональные люди, которые день и ночь создают слитки для алюминиевых полуфабрикатов. В ближайшее время наше производство ожидает серьезная модернизация. Одновременно с этим мы ведем работу над улучшением условий труда и отдыха для наших сотрудников», - отметил Сергей Бурцев, генеральный директор Самарского металлургического завода.

Из книги истории СМЗ: «В 1955 году перед коллективом предприятия была поставлена задача запустить в работу плавильно-литейный агрегат к 38-й годовщине Великой октябрьской революции. 4 ноября с большими трудностями был отлит первый слиток диаметром 162 мм, длиной 1500 мм и доставлен в зал клуба «Октябрь», где проходило торжественное собрание работников завода и треста «Металлургстрой». Начальник цеха Ю.А. Мельников, литейщик Н.В. Свитин и механик В.С. Загузов через весь зал пронесли слиток на сцену и отрапортовали президиуму. Собравшиеся в зале стоя аплодировали, радуясь и гордясь этим достижением. В декабре 1955 года литейный цех выполнил первый производственный план – было отлито и отгружено на Белокалитвинский металлургический завод 120 тонн слитков диаметром 162 мм из сплава Д16», сообщает пресс-служба Самарского металлургического завода.
 

Фото:  пресс-служба Самарского металлургического завода (АО «СМЗ»)

Теги: Мероприятия Самара

