Самарский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по пребыванию в космосе

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Представители ведомства объяснили, что дни подсчитывали с учетом суммы длительности космических полетов самарского космонавта.

Он увеличил мировой рекорд 5 июня в полночь.

- Олег Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года. 4 февраля 2024-го он стал мировым рекордсменом по их суммарной длительности.

В Роскосмосе добавили, что самарский космонавт побил рекорд соотечественника Геннадия Падалки. За пять космических полетов Падалка набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд, пишет Сова.

К 23 сентября суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток, подчеркнули в ведомстве.