Самарский комбинат школьного питания поставлял в школы города колбасу с запрещенными для детей добавками

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области обнаружили нарушения при проведении проверки на комбинате школьного питания в Самаре.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области провели внеплановую выездную проверку по соблюдению действующего ветеринарного законодательства в отношении Кировского комбината школьного питания ООО «ККШП», осуществляющего свою деятельность в Самаре и занимающегося поставкой продукции общественного питания, переработкой и консервированием мяса, а также производством пищевых субпродуктов в охлажденном виде и продукции из мяса птицы.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в области ветеринарии. При производстве мясной продукции для детского питания не допускается использование фосфатов, усилителей вкуса и аромата, а также комплексных пищевых добавок, в составе которых присутствуют фосфаты, усилители вкуса и аромата. Между тем, ООО «ККШП» использовало при производстве мясо-содержащего продукта категории В - колбасы вареной «Дружба» (охлажденной), поставленной в самарские школы №170, №77 и №153, имеются пищевые добавки: КФ Стабифос К7, КФ Стабиспайс мильхвурст, КФ Стабипро 30, КФ Стабиколор 124. Данная информация была зафиксирована в технологических картах на эту колбасу и напечатана на этикетке. Также у ООО «ККШП» отсутствуют протоколы испытаний на изделие «колбаса вареная «Дружба» на пестициды, на показатель «общий фосфор», на содержание генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО).

Кроме того, в маркировке на колбасу вареную «Дружбу» и во вкладышах продукции: пельмени «Филейные» и пельмени «Столичные», - отсутствует информация, отражающая предназначение такой продукции для питания детей («для детей школьного возраста») и содержащая указание на конкретный возраст ребенка, начиная с которого возможно использование данной продукции. Также организацией не были представлены документы государственной регистрации специализированной пищевой продукции, поставляемой и предназначенной для детского питания.

В январе 2021 года Россельхознадзор назначил организации штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Также административный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей назначен генеральному директору ООО «ККШП».

Фото: Россельхознадзор по Самарской области