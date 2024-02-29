Самарский информационный проект «Добрые новости» вошел в топ-1000 лучших проектов Форума «Сильные идеи для нового времени»

155

Информационный проект самарского регионального отделения Российского военно-исторического общества «Добрые новости» вошел в топ-1000 лучших проектов Форума «Сильные идеи для нового времени»: до 26 апреля жители Самарской области могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта.

По итогам работы IV форума «Сильные идеи для нового времени», проводимом Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив (АСИ), в топ-1000 отобранных проектов вошел Федеральный информационный проект «Добрые новости». Проект реализуется региональным отделением РВИО при поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтингового агентства «Старая площадь».

Напомним, информационный проект «Добрые новости» впервые был проведен в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициатива Самарского региона была поддержана федеральными партнерами для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального. В начале февраля 2024 года стартовала заявочная кампания конкурсов нового сезона проекта, которая продлится до 26 апреля. Главной особенностью проекта этого года станет акцент на трех основных темах: «Поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей»; «Подведение итогов Года педагога и наставника»; «Год семьи, популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений».

Ключевым событием деловых мероприятий форума «Сильные идеи для нового времени» стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором от Самарской области приняла участие исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор проекта «Добрые новости» Инна Жичкина. «Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня, – думаю, что все со мной согласятся, – мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна, новое время, заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», – отметил президент Владимир Путин.

Присоединиться к сообществу людей, активно включенных в повестку развития России, можно приняв участие в Федеральном информационном проекте «Добрые новости». Проект был представлен в питчинге идей по направлению «Качество жизни», открытом лектории социальной сети «ВКонтакте» «Страну меняют люди» с участием звездных экспертов: Константина Богомолова, режиссера, художественного руководителя Театра на Бронной; Александра Цыпкина, российского писателя и драматурга, а также профильных экспертов: Ольги Захаровой, директора дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, и Дмитрия Котова, директора Высшей школы креативных индустрий РЭА им. Плеханова. Федеральный информационный проект РВИО «Добрые новости» получил высокую экспертную оценку, а также поддержку экспертным сообществом, были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

В рамках проекта «Добрые новости» в 2024 году пройдут 4 конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрый новости», конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдёт в рамках итогового Форума. В марте - апреле 2024 года будут организованы тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов. А финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», который состоится в июне. На форуме будут подведены итоги конкурсов, организованы дискуссионные площадки с федеральными спикерами и выставка лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсах федерального информационного проекта «Добрые новости» можно до 26 апреля 2024 г. Для участия необходимо отправить заявку по адресу электронной почты dobronews@bk.ru.

Участниками проекта «Добрые новости» могут стать федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.). Подробная информация и положения конкурсов размещены в официальном аккаунте проекта «Добрые новости» во «ВКонтакте», где также можно следить за новостями проекта.