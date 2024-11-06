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7 ноября, в 18:00 Самарский художественный музей представит выставку «Дорога к морю» петербургского художника Александра Косенкова (1959 - 2021), приуроченную к 65 - летию со дня рождения.



Произведения Косенкова выделяются парадоксальным сочетанием юмора и выразительности, общей декоративностью, жизненной энергией и повышенным градусом колорита, словно они были написаны под безмятежным средиземноморским солнцем. Однако главное здесь не внешние обстоятельства – все дело в уникальных особенностях «внутреннего освещения».



Природа живописи Косенкова основана на густых и звучных смешениях французского искусства и русского авангарда, на поэтике «Бубнового валета», а также на свободной живописности петербургского романтического экспрессионизма, возникшего в среде ленинградского послевоенного андеграунда. Важным компонентом её становления стал страстный интерес и глубокий анализ творчества великого множества художников – от Диего Веласкеса до Ричарда Дибенкорна.



Косенков — активно выставляющийся художник. Его выставки прошли не только в основных городах Сибири, но и в Москве, Петербурге, за рубежом — во Франции, Бельгии, Германии, Финляндии. Только в 2012 году его персональные выставки прошли в галерее «Кино» (Москва), музее Эрарта (Санкт-Петербург), в Нью-Йорке, Цюрихе, Лондоне. В его профессиональном багаже — участие в престижных выставках, конкурсах, фестивалях. Главный приз в номинации «Живопись» в московском конкурсе «Art-Preview» в 2010 году. В 2015 — бронзовая медаль IFA в номинации «Живопись». Работы Александра находятся во многих государственных и частных коллекциях. Большая коллекция работ хранится в собрании музея Эрарта в Петербурге, на сегодняшний день крупнейшем российском музее современного искусства.

Фото: минкульт СО