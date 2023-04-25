Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову с предложением рассмотреть возможность присвоения Тетюшской средней общеобразовательной школе №2 имени Героя России Андрея Сколовского. Именно в этой школе он в свое время учился и достиг значительных успехов в спорте. Ранее с такой просьбой к главе региона обратилась вдова героя, жительница Тольятти Наталья Соколовская.

«Позаботиться о родных и близких Героев, увековечить память защитников Отечества – наша святая обязанность», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Муж Натальи после прохождения срочной военной службы перешел на контрактную, посвятив жизнь защите Родины. Он служил разведчиком группы специального назначения, выполнял боевые задачи в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан и военной операции России в Сирии. За успешную службу он был награжден медалями «За боевые отличия», «За ратную доблесть», «Участнику военной операции в Сирии».

В последние годы со своей семьей Андрей Соколовский переехал жить в Тольятти. С 24 февраля прошлого года муж Натальи принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом Президента России Владимира Путина Андрею Соколовскому было присвоено звание Героя России.

В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена – на Аллее Славы установлен бюст. «Он был очень ответственным, мужественным, никогда никого не подводил. Мы всегда им очень гордились, гордимся и будем гордиться всю жизнь», – сказала во время церемонии Наталья.

Имя героя носит юнармейский отряд «Гвардеец» тольяттинской школы №62. А в день празднования Победы в Великой Отечественной войны фамилия бойца будет нанесена на памятную плиту мемориального комплекса, посвященного Героям Отечества на площади Славы в областной столице.