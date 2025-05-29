Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально ориентированным в стране

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Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева стал победителем в номинации "Лучший социально ориентированный госпиталь ветеранов войн". Конкурс проводил Союз госпиталей РФ по разным номинациям, пишет Сова.

- Наш госпиталь на протяжении многих лет заботится о ветеранах боевых действий. В центре внимания специалистов как постоянное совершенствование медицинских подходов, так и развитие социальных направлений при оказании помощи. Сегодня госпиталь - одно из ключевых региональных медучреждений в оказании реабилитационной и лечебной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Поздравляю коллег с заслуженной победой в конкурсе, отрадно, что очередная награда получена в год 80-летия Великой Победы. Наши дорогие ветераны Великой Отечественной войны всегда отмечают качество лечения и человечность сотрудников госпиталя. Желаю никогда не останавливаться в развитии, сохраняя традиции добра и милосердия, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В рамках конкурса (0+) также грамоты и благодарности от Союза госпиталей получили специалисты учреждения - заведующая неврологическим отделением Ирина Кириллова, старшая медицинская сестра приемного отделения Надежда Лилекова, кастелянша хирургического отделения Юлия Жидикова, младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения паллиативной медицинской помощи взрослым Наталья Гобелкова.

- С 2023 года на базе учреждения для организации медицинского сопровождения ветеранов и членов их семей работает специальный центр "Возвращение". Сегодня в зоне нашего внимания 1 990 ветеранов и 23 179 членов их семей. Современная медицинская реабилитация, оказание всесторонней помощи ветеранам боевых действий, выезды в районы мобильных бригад госпиталя в рамках регионального проекта "Забота рядом" - лишь часть важнейших направлений нашей работы, - рассказал начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Александр Каширин.

Напомним, что в настоящее время в госпитале завершен капитальный ремонт приемного отделения, установлен новый аппарат МРТ. По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будут предусмотрены дополнительные средства в областном бюджете для продолжения проведения ремонтных работ в госпитале в 2026 году.