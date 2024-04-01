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Самарский форум «Мама в ресурсе» собрал почти 200 участников

1 апреля 2024 14:57
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Участниками форума стали многодетные мамы, представители семейных общественных организаций и объединений Самарской области, учреждений службы семьи.

В рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи на базе регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества прошел женский форум «Мама в ресурсе». Участниками форума стали многодетные мамы, представители семейных общественных организаций и объединений Самарской области, учреждений службы семьи. Всего около 200 человек.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия – это семья семей, где вместе живут разные народы и любые трудности можно преодолеть сообща. И чем крепче и больше семьи, тем крепче и больше наша страна. На сегодняшний день многодетные семьи являются безусловным приоритетом для государства. В начале этого года – Года семьи, был издан Указ о социальной поддержке многодетных семей. Все те меры, которые инициированы Президентом, уже внедряются в нашем регионе», — рассказал руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Евгений Пономарев.

На решение ключевых демографических задач, благополучие семей с детьми, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, поддержку многодетных и молодых семей направлен национальный проект «Демография». В Самарской области его реализация находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. «При проектировании бюджета текущего года, при внесении в него изменений нами всегда в приоритетном порядке закладывается финансирование, необходимое для безусловного исполнения всех социальных обязательств и достижения национальных целей развития нашей страны, поставленных Владимиром Владимировичем Путиным», — ранее отмечал Глава региона.

Открылся форум с презентации плана основных мероприятий по проведению в Самарской области Года семьи, мастер-классов по красоте и личных историй многодетных мам, которые своим успехом вдохновляют других родителей. Также специалисты рассказали о действующих в регионе мерах социальной поддержки семей с детьми.

«Для женщины-матери важно оставаться в ресурсе, вдохновляться, потому что счастливая мама – это залог счастливой семьи. Такой форум проходит у нас в регионе впервые. Мы очень старались сделать мероприятие не просто полезным, но и праздничным. Так как у меня самой трое сыновей, то я знаю насколько важна поддержка, поэтому и родилась идея объединить вместе таких же многодетных мам со всех уголков нашего региона. В нашей объединении мы поддерживаем и помогаем друг другу, показывая обществу, что многодетные семьи – это успешные семьи, это будущее нашей сильной страны», – делится организатор форума, многодетная мама и руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей Самары и Самарской области» Татьяна Керженцева.

В завершении мероприятия состоялось выступление хора многодетных семей города Самары.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

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