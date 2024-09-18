Самарский фестиваль провёл кинопоказы в России ко Дню окончания Второй мировой войны

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3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. К памятной дате XIII Международный патриотический фестиваль «Борис Коценко представляет» продемонстрировал в августе-сентябре документальные фильмы режиссёра Максима Кузнецова о Великой Отечественной войне. Показы прошли в Москве, Московской, Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тульской, Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и других регионах. Все мероприятия проходили с бесплатным входом для зрителей.

Например, в столице кинопоказы прошли в четырёх кинотеатрах подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в Краснодарском крае кинопоказы состоялись в 323 муниципальных кинотеатрах и государственных учреждениях культуры Краснодара, Анапы, Армавира, Гелнджика, Горячего Ключа, Сочи и других городов и районов края. Кинофильмы увидели жители города Самары и других городов и районов области в библиотеках, музеях, клубах: Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарском литературно-мемориальном музее имени М. Горького, Центральной городской детской библиотеке и др.

Фестиваль стал мостом межрегионального культурного сотрудничества Самарской области с другими регионами России и притом не использует бюджетного и грантового финансирования.

Фестиваль стал одним из культурных символов Самарской области, повышающих её узнаваемость в регионах России и других странах. XIII Фестиваль открылся в Самаре 4 апреля и завершится в апреле 2025 года.