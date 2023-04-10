Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей

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В пятницу, 21 апреля, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва - один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге - открывает свои двери для посетителей.

До этого момента территория сада была закрыта на зимний период, как и большинство ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне. С наступлением благоприятного температурного режима сад, как и в 2022 году, возвращается к комфортному для жителей и гостей города графику посещения.

В будние дни он будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00. Санитарный день - среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий.

Фото: Дильдина Светлана