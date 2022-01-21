Самарский адвокат рассказал, что грозит за сообщение о ложном минировании

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В пятницу, 21 января, неизвестные снова сообщили о минировании школ и детсадов Самары. Информация об этом поступила от ОД УВД города. Учебные заведения проверяли.

13 января губерния также оказалась в числе нескольких субъектов, в которых из-за сообщений о минировании школ эвакуировали детей и педагогов. В 63 регионе эта проблема коснулась Самары и Кинеля. После проверки оказалось, что информация была ложной и жизни школьников и преподавателей ничего не угрожало.



Но что грозит тем, кто сообщил о заведомо ложном происшествии? По словам вице-президента Палаты адвокатов Самарской области, заместителя председателя Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области Алексея Бородина, их ждет суровое наказание по статье 207 УК РФ.



"Такие сообщения очень нервируют население и реально создают проблемы как минимум морального характера. Только первая часть статьи 207 УК РФ предусматривает наказание от 200 до 500 тысяч рублей. Получается, что такой хулиганский звонок стоит достаточно дорого. Органы полиции умеют и знают, как расследовать такие преступления. Такие ложные звонки оперативно отрабатываются и звонившие люди привлекаются к ответственности", - заявил Бородин.

Алексей Бородин также пояснил, что в соответствии с другими частями статьи 207 УК РФ человек, нарушивший закон, может получить реальный срок. Например, если такие ложные сообщения о готовящихся взрывах или поджогах сделаны с целью дестабилизации органов власти - тогда и ответственность будет больше. Человек лишится свободы.

"Сегодня было ложное сообщение, что минировались школы и детские сады. Еще раз отмечу, что статья 207 УК РФ предусматривает немалую ответственность за такие хулиганские действия. Если есть такие сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры, то предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей. Но можно лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет. А в некоторых случаях, в соответствии с вышеупомянутой статьей уголовного кодекса, можно получить и больший срок", - пояснил адвокат.

Алексей Бородин сказал: надо четко понимать, что ответственность наступает с 14 лет:

"Мы знаем много примеров, когда звонят молодые ребята, которые руководствуются хулиганскими побуждениями и хотят причинить кому-то зло. Это влечет для звонившего суровые последствия. Он безусловно будет найден. Получит пятно в биографии. Человек испортит свою судьбу и эта шуточка будет для него с серьезными последствиями. Полицейские грамотно и четко отрабатывают такие сигналы. Как член общественного совета я вижу, как это оперативно и быстро все происходит. Пример - недавний случай в Кинеле. Поэтому говорю молодым людям: не надо этого делать. Если возникли сложности, разрешайте их мирным путем, не делайте зло другим людям", передает sova.info.

Фото: Предоставлено адвокатом Алексеем Бородиным/СОВА