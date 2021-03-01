Самарских ребят приглашают понаблюдать за птицами в новом конкурсе «Чудо в перьях»

Правда ли, что грачи прилетают первыми, как на картине Саврасова? Когда возвращаются жаворонки и ласточки? Какие вообще птицы, знакомые нам с детства, весной возвращаются с каникул из южных стран? В конкурсе «Чудо в перьях» участникам предстоит провести наблюдение за пернатыми соседями и узнать больше об их весенней жизни.

Для участия в конкурсе необходимо отправиться в небольшое путешествие и с помощью фотоаппарата запечатлеть птиц, вернувшихся после зимы, подкрепив фотографии интересным и подробным рассказом о встрече.

Работы на конкурс принимаются с 1 марта по 31 мая. Жюри советуют не торопиться с фотоохотой – разные виды птиц возвращаются в разное время. Например, знаменитые скворцы – с 25 марта по 6 апреля, а звонкие соловьи только в середине мая. В помощь участникам на странице конкурса опубликован примерный график прилета птиц.

«Конкурсные условия предполагают полноценное включение юных и не только исследователей в процесс: участникам необходимо отметить свой путь на карте, подготовиться к наблюдению с помощью орнитологического календаря прилета, сделать яркие фотографии и зафиксировать особенности наблюдаемых птиц, составить рассказ. Возможность почувствовать себя настоящим ученым и выполнить действительно научную задачу – необходимый элемент современного образовательного процесса. Конкурс станет органичным дополнением школьной программы, способом вовлечь и мотивировать ребят», – отметила Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение».

В конкурсе «Чудо в перьях» предусмотрены 4 конкурсные номинации: «Охотник за прекрасным» – самые красивые и детальные фотографии; «Птичий летописец» – необычное, а может быть и литературное, описание путешествия; «Успешный орнитолог» – номинация для участников, которые повстречают самое большое количество перелётных птиц, а также «Истинный исследователь» – приз за исследование нестандартных и интересных мест.

Загрузить свою работу и подробнее узнать об условиях участия можно на странице конкурса на сайте проекте «Страна экологическая».

Все участники конкурса получат электронные именные сертификаты, а победители – экологичные призы от Феносети РГО и книжные призы от ГК «Просвещение».

Фото: Дильдина Светлана