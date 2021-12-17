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Самарских казаков обязали уйти с территории парка 60-летия Советской власти

17 декабря 2021 09:42
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Самарских казаков обязали уйти с территории парка 60-летия Советской власти

Арбитражный суд Поволжского округа закончил рассматривать кассационную жалобу региональной культурно-просветительской общественной организации «Волжское казачье войско», которую хотели в судебном порядке заставить освободить территорию в Парке имени 60-летия Советской власти.

Как следует из материалов суда, в августе 2004 года до конца мая 2008 года чиновники сдали им участок площадью более 33,2 тысяч квадратных метров в парке в аренду, но после истечения срока договора общественники продолжали занимать землю. За это время на данной территории они возвели два кирпичных строения, металлические гаражи, деревянные постройки для содержания лошадей, огороженные площадки для выгула животных и насосную станцию.

Инстанция приняла решение не в пользу казаков.Теперь они должны все же покинуть участок парка и за собственные средства снести все расположенные на нём сооружения, сообщает ГТРК Самара.

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