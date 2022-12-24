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Самарских энергетиков поздравили с профессиональным праздником на рабочем месте

24 декабря 2022 15:54
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Виктор Кудряшов посетил объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги.

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги и от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона поздравил специалистов отрасли.

Перед торжественным собранием в актовом зале управления первый вице-губернатор побывал в диспетчерских центрах энергосистемы Средней Волги и Самарской области, выслушал доклады сотрудников о текущей ситуации и объемах потребления электроэнергии и поздравил их с профессиональным праздником и юбилейной датой – 90-летием самарской энергосистемы.

История региональной энергосистемы началась в 1932 году с Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи до Чапаевска мощностью 35 киловатт. Сейчас энергосистема региона — это 86 тысяч километров линий электропередачи и генерирующие объекты с установленной мощностью почт шесть ГигаВатт.

«Наличие такой мощной энергосистемы – это конкурентное преимущество нашего региона, основа для развития промышленности и для привлечения инвесторов. Во многом благодаря этому нам удается уже несколько лет держать рекордные показатели по приросту инвестиций», - сказал на торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика, глава кабмина.  

Виктор Кудряшов отметил: качество работы энергетиков оценивается в первую очередь по надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. В этом плане у самарского энергокомплекса лучшие позиции в стране. Это подтверждают последние события, связанные с «ледяным дождем». В отличие от соседних регионов, с нештатной ситуацией самарские энергетики справились достойно - отключений не зафиксировано.

«Вы, энергетики, обеспечиваете беспрецедентную надежность энергоснабжения потребителей благодаря своей ответственности, целеустремленности и внимательному отношению к труду», - подчеркнул первый вице-губернатор.
Региональное Правительство и генерирующие компании в партнерстве реализуют крупнейшие проекты - от строительства мостового перехода через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» до подключения к сетям новых производств. Масштабное строительство и реконструкция инженерных сетей ведется в рамках нацпроектов. Кроме того, энергокомпании реализуют свои инвестпрограммы. На обновление объектов энергетики за последние пять лет было направлено более 38 млрд рублей.

«Впереди еще много серьезных, важных проектов, которые обязательно будут исполнены, - уверен председатель Правительства. - Это укрепит позиции нашего региона как энергоизбыточного, как центра российской энергетики и экономики».

«В Самарской энергосистеме  выстроена надежная сеть, надежная генерация. В настоящий момент у нас  достаточно новых резервов, чтобы подключить, в том числе,  новых потребителей, а при необходимости будут построены новые сети. Все делается для удобства потребителей - для них мы и работаем», - подчеркнул генеральный директор ОДУ «Средняя Волга» Олег Громов.

Значимы для региона и социальные проекты, в которых участвуют компании отрасли, продолжил Виктор Кудряшов: «Мы всегда будем ценить вашу помощь в таких вопросах, как, например, восстановление разрушенных объектов в Донецкой народной республике. Многие энергетические компании откликнулись на нашу просьбу, многие сделали это инициативно. И вы справились с задачами – стали одними из лучших в стране. Знаю, что многие компании абсолютно добровольно, по зову сердца помогают нашим ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Спасибо вам за это!»

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

 

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